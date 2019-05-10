Перископ из глубин Тихого океана (periskop) wrote,
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Перископ из глубин Тихого океана
periskop
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Липовые "герои" на Параде

Дополнения ко вчерашнему обзору Парада-2019.
Читатели нашли на трибунах с нарезки телекадров парочку фриков с весьма подозрительным набором значков, до степени смешения похожих на высшие награды СССР и России. Только-только мы отвыкли от малахольной тётки с двумя золотыми звёздами на кителе и от фейкового маршала, как всего через год возник новый яркий персонаж.
Вот посмотрите, у этого деятеля - непонятно какие погоны; а самое главное - значки, похожие до степени смешения на Золотую Звезду Героя Советского Союза и на орден св. Георгия. Когда вообще это кончится и как их допускают туда в принципе? Почему бы не проверить документы на звезду Героя, если он нацепил сильно похожий значок?



2. Ещё один персонаж с Парада Победы с весьма сомнительным набором наград. Нет, возможно это и достойные награды - может какие-нибудь ведомственные или корпоративные, но только звезда справа опять похожа на увеличенную ГСС, что вызывает подозрение. Да и слева какие-то огромные значки непонятного происхождения. Просьба пояснить ситуацию, если вы знаете названия этих наград. Что это?
UPD. Разобрались. Звезда Героя ДРА справа у этого человека, вопрос снят, претензий нет.


3. Первый и единственный Президент СССР М.С. Горбачёв на параде Победы таки был. Шёл сам, хоть и под руки. Пока ещё в строю, получается.
Tags: Москва, анализ, бред
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