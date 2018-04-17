Перископ из глубин Тихого океана (periskop) wrote,
Перископ из глубин Тихого океана
periskop
  • Mood: ...

Новый терминал аэрп. Симферополь


Со вчерашнего дня (16 апреля 2018) все рейсы Симферополя переводены в новый аэровокзальный комплекс. Таким образом, новый большой терминал "Крымская волна" официально введён в строй. А вот чего я не знал - так это то, что его спроектировали южные корейцы:

[...] Новый терминал аэропорта спроектировала одна из ведущих мировых архитектурных компаний Samoo Architects & Engineers из Южной Кореи. "Вдохновленные природой Крымского полуострова в качестве основной идеи, дизайнеры взяли образ моря, назвав проект "Крымская волна", - рассказали журналистам в аэропорту. Для создания силуэта нового аэровокзального комплекса, напоминающего волну, специалисты смонтировали более 5,7 тыс. тонн металлоконструкций и возвели 136 уникальных криволинейных колонн высотой до 35 м, отметили в пресс-службе. Строительство терминала длилось 22 месяца [...]


2. Вид со стороны привокзальной пл.


3. Общий вид относительно лётного поля.


Правда, на открытие наняли каких-то непонятных пиарщиков и они устроили там кибер-перформанс. Как по мне, так несколько безвкусно... впрочем, смотрите сами.

4.


5.


6.


7.


Но буйная PR-фантазия не отменяет главного - факта открытия терминала. Теперь пропускная способность будет увеличена с 5 нынешних (работали на пределе) до 6,5 млн.чел./год, а затем и до 10 млн./год, в 4-летней перспективе.
Tags: Крым, Симферополь, авиа, инфраструктура
Subscribe to Telegram channel periskop
Subscribe

Posts from This Journal “Крым” Tag

promo periskop апрель 5, 11:03 55
Buy for 300 tokens
Создание Путеводителя по Транссибу
Постоянные читатели блога обратили недавно внимание на то, что здесь стали редко появляться большие фотопосты с рассказами. Это совершенно так - потому что я с начала года вовлечен в сложный, но интересный проект. А именно, создаю путеводитель по Транссибу, книжного формата. Это тесно увязано и с…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    switch
    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 221 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →