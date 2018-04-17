Новый терминал аэрп. Симферополь

Как будет организовано движение по Крымскому мосту (с мая) Пришли уточнения Минтранса, как будет организовано движение по Крымскому мосту с мая м-ца. Крупнотоннажное грузовое движение откроют всё-таки в…

Крымский мост откроют в мае (для авто) В принципе, ожидаемая новость - что автомобильную часть Крымского моста откроют таки в мае, к курортному сезону. Всё к этому и шло, ещё с января…

Электрификаторы пересиливают Борьба вокруг вопроса электрификации "крымского коридора", судя по всему, сдвигается в пользу тех, кто предлагает полную его электрификацию без…

О перспективах ж/д сообщения в Крым Ещё утечка по перспективам ж/д инфраструктуры в Крыму после достройки моста через пролив. Подтверждены летние оценки прогнозируемого размера…

"А кто не пьёт, назови?" В связи с новым монументом Александру III в Ливадии в ленте натуральная истерика. "В надписи на постаменте вместе тире - короткий дефис!…