Новый терминал аэрп. Симферополь

Со вчерашнего дня (16 апреля 2018) все рейсы Симферополя переводены в новый аэровокзальный комплекс. Таким образом, новый большой терминал "Крымская волна" официально введён в строй. А вот чего я не знал - так это то, что его спроектировали южные корейцы:
[...] Новый терминал аэропорта спроектировала одна из ведущих мировых архитектурных компаний Samoo Architects & Engineers из Южной Кореи. "Вдохновленные природой Крымского полуострова в качестве основной идеи, дизайнеры взяли образ моря, назвав проект "Крымская волна", - рассказали журналистам в аэропорту. Для создания силуэта нового аэровокзального комплекса, напоминающего волну, специалисты смонтировали более 5,7 тыс. тонн металлоконструкций и возвели 136 уникальных криволинейных колонн высотой до 35 м, отметили в пресс-службе. Строительство терминала длилось 22 месяца [...]
2. Вид со стороны привокзальной пл.
3. Общий вид относительно лётного поля.
Правда, на открытие наняли каких-то непонятных пиарщиков и они устроили там кибер-перформанс. Как по мне, так несколько безвкусно... впрочем, смотрите сами.
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Но буйная PR-фантазия не отменяет главного - факта открытия терминала. Теперь пропускная способность будет увеличена с 5 нынешних (работали на пределе) до 6,5 млн.чел./год, а затем и до 10 млн./год, в 4-летней перспективе.
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