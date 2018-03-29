Перископ из глубин Тихого океана (periskop) wrote,
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Перископ из глубин Тихого океана
periskop
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На руинах исчезнувшей высокоразвитой цивилизации

Интересный и даже интригующий отчёт четырёх пяти безбашенных перцев, которые поехали на своей машине на Байконур, нелегально (без отчисления бабок Роскосмосу) смотреть старт очередного "Союза". Бросили машину в степи и 28 км чапали до периметра космодрома, скрываясь от охранников. Они действительно сумели пробраться к "бурановскому" старту и циклопическим сооружениям "Энергии", и заночевали в гигантском цехе СДИ. Но самое интересное в отчете - не старт ординарной, в общем-то, ракеты - а то, что они смотрели малую "Энергию" в цехе, а затем прошли в соседний цех, где стояли два нелетавших ещё "Бурана". Более того, в один из "Буранов" они сумели проникнуть прямо в кабину - через грузовой отсек и стыковочный узел.

Фоток там очень много, рассказ неплохой, так что тут я отобрал около 40 фото оттуда. Уменьшать не стал, идут с оригинальным разрешением, как в их блоге (1280).

"Энергия-М" - малая версия большой ракеты, рассчитанная на вывод 34 т нагрузки на НОО


2. Первая ночёвка экспедиционеров - на периметре, в заброшенном доме эксплуатационников старта "Энергии".


3. Рядом - заброшенный Спортивно-Концертный комплекс НПО "Энергия".


4. Внутри него.


5. Затем после наступления темноты они перебежками добежали до СДИ - Стенд Динамических Испытаний "Энергии".


6. Забежали на верхушку цеха СДИ (полиция искала следы) и там затаились.


7. Вид с их укрытия вниз, на ракету.


8. Ракета с более низкого яруса цеха.


9. Стенды управления.


10. Масштаб.


11. Вид вниз.


12. Затем они поднялись на самую крышу цеха и стали наблюдать за стартом "Союза", который был в 13.13.


13. Старт (все эти снимки - на 400-мм телевик, так-то они не очень близко были).


14. Ракета уходит в небо.


15. Другие старты по другим направлениям.


16. Вид сверху. Высота цеха более 100 м, вроде.


17. А это - Монтажно-Заправочный корпус, их следующая цель. Именно там стоят нелетавшие "Бураны", см. ниже.


18. Теперь они спускаются вниз, к основанию ракеты Энергия-М.


19. Один из двигателей.


20. Ракета снизу.


21. Монтажно-Заправочный корпус, см. также фото №17.


22. Заходят внутрь.


23. Затем поднимаются выше.


24. Вид сверху, просматриваются оба "Бурана". Один - второй летный экземпляр ("Буря"), а другой - технологический макет ОК-МТ для отработки предстартовых операций.


25. Ещё ракурс.


26. Масштаб. Двое снизу, один снимает сверху.


27. Спустились все. Тоже масштаб, кстати.


28. Вид снизу на один из "Буранов".


29. Под корпусом.


30. Вид спереди.


31. Фотограф тоже, наконец, залез на корабль.


32. Хвостовое оперение.


33. Корабль был открыт, они нашли точку залаза.


34. Грузовой отсек "Бурана". Впереди шарик - это стыковочный узел.


35. В стыковочный узел они и полезли, далее.


36. Отсюда - лаз наверх.


37. И они в обитаемой герметичной кабине "Бурана". Частично демонтировано, конечно.


38. Но многое цело.


39. Кресло командира космического корабля.


40. Затем они покинули объект и стали пробираться в степь, но в конце концов их заловили. Удивительно, что сумели сохранить свою фотосессию, молодцы. Видимо, нашли способ и договорились как-то. Или просто флешку заныкали заранее.


Такой вот интересный поход на руины исчезнувшей неторговой цивилизации высокоразвитых землян.
Датировка похода - 19-20.04.2017

Смотреть и читать полную версию отчёта
Tags: underground, Байконур, Казахстан, Советский Союз, жж, хай-тек
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