На руинах исчезнувшей высокоразвитой цивилизации

Танцы в пользу японского землетрясения Любопытный выверт в стиле эпохи обнаружил в "Бурят-Монгольской правде" за сентябрь 1923-го, т.е. 95-летней давности. Итак, в Японии случилось…

Реклама 1938 года Немного нарезки типовых реклам из "папанинского" номера "Огонька" №6 1938 г (из которого я недавно показал очерк Е. Петрова про Хабаровск). В…

"В Хабаровске три горы, три улицы и тридцать тысяч портфелей" Наткнулся в "Огоньке" 80-летней давности (№6 за март 1938) очерк о поездке Е.Петрова на Дальний Восток. Евг. Петров - это тот самый, который с…

Советский Ленинград 1968 года (видео) Любительская сьёмка советского Ленинграда 1968 года (увидел в телеге на канале "Советский Ленинград"). В основном человек снимает свою девушку на…

Лагерная газета "Перековка" (1930) Сегодня в " Газетном Ретро" необычная гостья - лагерная газета "Перековка" (Соловецкие и Карело-Мурманские лагеря). Газета без права выноса за…