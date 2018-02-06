Музей петербургского метро

От "Беговой" до "Новокрестовской" по подводному тоннелю В самом конце ноября удалось воспользоваться удачной оказией и пройти пешком от "Беговой" до "Новокрестовской" по подземному тоннелю. Также посмотрел…

Буря в стакане метро Сразу несколько человек прислали ссылку на статью Лайфа про ужасы строительства петербургского метро. Коротко: "Одну станцию может затопить, а…

Продолжение Фрунзенского радиуса метро: каково состояние работ? В сентябре с.г. я рассказывал о спуске в подземелье на проходческий щит "Надежда", который роет под Финским заливом продление "зеленой" линии в…

Почему в Москве строят метро быстрее? Один из самых распространённых вопросов по части строительства метро в Петербурге выглядит так: "Отчего в Питере строят метро так медленно?" Или…

Подземная подлодка по имени "Надежда" Ровно неделю назад довелось приобщиться к новой для меня сфере - строительству линий метро, да и вообще к подземному (подводному) тоннелестроению.…