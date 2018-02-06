Музей петербургского метро

Открыт он был совсем недавно, пару лет назад - так что о нём толком никто и не знает. Тем более что он считается интерактивным центром истории метрополитена, а не музеем - формального статуса пока нет. Однако должен сказать, что сделан он с изюминкой - мне понравился там именно неформализованный, нестандартный подход к выделенному им пространству. Бывают музеи формальные и скучноватые, но это не тот случай.
Давайте посмотрим.
2. Находится центр истории метрополитена на ул. Одоевского, прямо рядом с м. Приморская, вот в этом позднесоветском здании. Надо просто сразу на выходе уйти влево и потом через арку ещё раз завернуть налево.
3. Вход.
4. И сразу нестандартная фишка - вход выполнен в виде полутоннеля метро. С одной стороны шум поезда, с другой - имитация тюбингов.
5. Тюбинги ненастоящие, но всё равно сразу же задают нужное впечатление при проходе внутрь музея.
6. Дальше - не менее живо: ближняя часть кадра - это имитация клети. Встаешь, включают фильм - как бы опускаешься вниз, а на стенку проецируются последовательно разные виды почв СПб - от верхнего культурного слоя до глубинных пластов. Очень познавательно. Идёшь дальше - и попадаешь в мир 1941 года, когда началось строительство метро (вскоре было остановлено ввиду начавшейся войны). Стучат отбойные молотки и т.п.
7. В собственно музее - несколько залов и два уровня. На верхнем - артефакты, форма, модели, сувениры. На кадре - часть колонны станции Автово.
8. Модель, наглядно демонстрирующая принципы автоблокировки, сигнализации (со сменой сигналов) и автоматического торможения. Так что тут в принципе интересно уже будет и детям, примерно с 6 лет.
9. А это - подарок Московского метрополитена Питерскому. Я пару дней назад в ФБ запилил шуточный пост, обрезав левую часть кадра, с подписью "Неосуществленный проект продления курсирования московских Сапсанов до ТПУ Сенная Площадь через новый путь Витебского хода". Так народ там принял это всё всерьёз и стал громить злобные намерения строителей, которые собираются снести часть Московского проспекта и тому подобное. Пришлось срочно написать, что это прикол и шутка :)
10. Эскалатор - это спуск вниз, но это сделаем чуть позже. А за ним - разные артефакты, памятные знаки, полная коллекция жетонов, карточек и прочего такого. Дальше - форма и автоматы оплаты.
11. Все карточки, бывшие в ходу. Три из них использовал и я, а одна (подорожник зеленого цвета) - и сейчас у меня в пользовании :)
12. Памятные ювелирные монеты станций. Ограниченный тираж, высокая стоимость.
13. Металлический памятный знак моей станции метро. Но там есть и другие, не менее интересные.
14. За время своего существования питерская подземка успела застать как сталинскую, так и позднесоветскую форму.
15. Автомат продажи жетонов. Помните этот звон монет по утрам? :)
16. Действующая модель метро с наглядными пояснениями разных ситуаций. Тоже на ура пойдёт для детей.
17. Теперь спускаемся вниз, на подземный уровень. Отлично придумано, для антуража.
18. В конце спуска встречает вот такая архитектурная фантазия: выход путей метро к Дворцовой площади.
19. И коллаж самых запоминающихся элементов оформления станций.
20. Есть, скажем, единственный недемонтированный в хрущевские времена Сталин петербургского метро (на пл. Восстания).
21. Модель части вагона метро с воссозданной кабиной машиниста.
22. Можно заглянуть и посмотреть-послушать, как и что работает. Я в этом интерфейсе не очень ориентируюсь, но многие элементы похожи на локомотивные.
23. Есть ещё зал дежурной по метрополитену. Можно лично сесть за пульт и представить себя в роли главного оперативного дежурного.
24. Стиль графиков движения поездов метро очень своеобразный и не совсем такой, как на ж/д.
25. Советский график 1955 года почему-то взяли не оригинальный, а перебили его современным шрифтом от Windows.
26. Ещё один метрошный Сталин, откуда-то снятый. Честно, забыл спросить, откуда он - скорей всего, с Техноложки, открытой как раз в районе XXII сьезда. В этой же компании сейчас - Энгельс и Фаворский.
Всё я показывать не буду, там ещё много всего - проще прийти и посмотреть.
27. После похода по музейным залам состоялась встреча с нач. пресс-службы СПБ метро Юлией Шавель, которая представила присутствующим художника-иллюстратора Илью Тихомирова.
28. Илья рисует для метро уже не первый раз (здесь в блоге мы как-то обсуждали уже его юмористические рисунки станций), а сейчас он сделал серию рисунков по теме "забытые вещи". Кстати, это сейчас реально проблема для СПб метро: дело в том, что после теракта 3 апреля при обнаружении забытой вещи она уже не просто огораживается, а закрывается вся станция, "на всякий случай". Так что если ты ненароком забыл что - то с немаленькой вероятность "закрыл" станцию на полчасика.
29. Когда ехал обратно, то мне и в метро попался "музейный" состав - так вот совпало :)
В целом, резюме положительное: интересное место.
Единственно, я бы на их месте где-то добавил бы хронологический фоторяд станций по времени их открытия, с годами. Было бы наглядно видно, в какое время и когда сколько открыли станций. И когда были перерывы в пусках.
Идти можно как самому, так и с детьми 6+.
Расписание и дни экскурсий есть на сайте музея, ссылка в начале поста.
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