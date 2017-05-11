"Битва Наций" в Барселоне: как это было

Хамон как пищевой фетиш: разочарование Одним из двух значимых разочарований в Барселоне оказался хамон. Да-да, тот самый культовый мясопродукт, который после введения санкций летом 2014 г.…

Битва Наций, Барселона. Вариант 2 - Украина vs Россия, изматывающий бой (видео) В продолжение предыдущего поста, где были показан варианты быстрого разгрома противостоящей команды (разный класс подготовки). Теперь - вариант…

Битва Наций, Барселона. Вариант 1 - быстрый разгром (видео) Видео с Битвы Наций в Барселоне (чемпионат по средневековому бою), массовые бои 21 : 21. Вариант №1 - соперники неравные, быстрый разгром. Первый…

Питер - Барселона: путевые заметки и виды сверху Испания стала у меня страной №30 в послужном списке. Должна была стать Швейцария, но "ленинский" проект 9-16 апреля в итоге не состоялся - так что…

Первомай в Барселоне Писать пока особо некогда, хотя разноплановых впечатлений много. Так что через пару дней вернусь и тогда уж буду показывать. А пока посмотрите совсем…