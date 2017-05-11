"Битва Наций" в Барселоне: как это было

Если честно, то раньше я не знал про такую дисциплину и приобщился к ней впервые в жизни. Так что мне даже трудно сформулировать - спорт это, реконструкция или художественное действо. Вообще-то, конечно, по смыслу действия это спорт - здесь есть и вполне чёткие правила, и противоборство национальных команд, и судейство. Однако "спортсменами" назвать участников психологически сложно - так как всё это действо гораздо больше похоже на ожившие иллюстрации из рыцарских романов; на нечто художественно-историческое или реконструкторское. Как будто ты на машине времени попал лет этак на 600-700 назад. Именно поэтому поединки такого чемпионата со стороны выглядят очень зрелищно. Так что если это и спорт, то крайне специфический - с примесью истории, преданий, эпоса и театра. Особую ауру чемпионату придаёт исторический антураж - музыканты со средневековыми инструментами, девушки в аутентичных нарядах эпохи и постоянно сопровождающий эти ристалища звонкий звук жёсткого контакта металла о металл.
2. Но сперва - несколько слов о том, где проходило это событие.
Итак, Барселона, арена "Монументаль" - что совсем недалеко от храма Саграды Фамилии. Арена знаковая - была открыта весной 1914 года специально для корриды. Вместимость - 25000 для обычных состязаний и около 18500 - в формате для корриды. Почти столетие на её песке торреадоры сражались с быками, так что кровью она орошена очень неслабо, за 97-то лет боёв.
Увы, в сентябре 2011 года здесь прошла последняя коррида в Каталонии - так как законодатели Каталонии в 2010 г. её запретили, в рамках защиты прав копытных животных. Но не только корридой была славна эта арена, но и концертами: в 1965 году 3 июля здесь прошёл концерт The Beatles, первый и один из немногих состоявшихся на территории Испании, а в 1976 году - The Rolling Stones.
3. Заходим в средневековый мир. Нас встречает аутентичная музыка. Сугубо от себя замечу, что порой весьма писклявая, так что больше 15 минут выдержать сложно. Но если трубадуры и менестрели недолго дудят в маленькие длинные трубы, то вполне нормально :)
4. С этим гитарообразным инструментом музыка и вообще хороша.
5. Такая реклама была расклеена практически по всему городу.
6. Построена арена "Монументаль" из кирпича в стиле мавританского зодчества - но с примесью византийского влияния, судя по стилю кладки.
7. Чаша арены. Поле песчаное - строилось-то сооружение для корриды. Обзор - отличный, даже и сверху, наклон трибун чаши немаленький. Сейчас на поле для поединков чемпионата были сооружены два ристалища, из деревянно-аутентичных деталей.
8. Если не спеша ходить вокруг арены - то под полутёмными сводами колоннады зрителей ждали не только сувенирные киоски, но и различные выставки оружия и одежды той эпохи. Можно было потрогать и пощупать всё своими руками.
9. Не менее антуражно выглядели и сами команды, особенно подготовка и экипировка бойцов к предстоящим боям. Одеть бойца в латы - довольно сложный процесс, который одному проделать невозможно. Так что рыцарям обязательно нужны были оруженосцы, ординарцы и слуги.
10. Участник уже одет и готов к выходу. Вес всей экипировки, кстати, порой достигает 30 кг. Поэтому сражаться могут только крепкие физически и хорошо подготовленные люди.
Немного об оружии и вообще, о правилах средневекового боя.
Они тут довольно жёстко регламентированы - так что это вовсе не хаотическая схватка.
Есть два основных вида боя - одиночный поединок и т.н. "бугурт", т.е. схватка дружин (в 5 и 21 человек).
11. Вот это - одиночный поединок.
Бой идёт в 3 раунда, каждый из которых - с разным оружием (!). Т.е. боец должен владеть несколькими видами мечей с разными боевыми качествами (1 - полутораручный меч, 2 - меч-баклер, 3 - меч-щит). Победа в этой номинации присуждается за большее количество акцентированных ударов по противнику.
Но не всё так просто! Технических ограничений тоже много. Есть целый ряд т.н. непоражаемых областей, по которым нельзя наносить удары. Нельзя колоть. Нельзя болевые приёмы, залом конечностей и много чего ещё "нельзя".
12. Более зрелищный - это бугуртный (командный) бой. В основном он протекает в схватке 5 против 5.
В бугурте победой является выведение из боя всех бойцов соперника.
Это значит, надо повалить противостоящего тебе бойца - чтобы он коснулся поверхности ристалища третьей точкой опоры (корпусом, ягодицами, рукой, коленом, щитом и т.д.). Правило действует и в том случае, если боец упал вместе с противником.
Две базовые точки опоры для боя – это ступни ног.
Бугуртные бои интересней ещё и с той точки зрения, что тут важны командные навыки. Допустим, в бою 5:5 одного бойца повалили и - следовательно - один у соперника высвободился. Обзор в этой стальной экипировке почти никакой - но надо сориентироваться и быстро подкрепить своей силой другого бойца своей команды, у которого наибольшие проблемы в противоборстве. Ну а про бой 21:21 и вовсе - там навыки ориентировки и быстрого подкрепления слабого места своей команды после локальной победы критически важны.
13. Ну а это - самый зрелищный пик чемпионата - большой бугурт 21:21. Захвыатывающее зрелище!
Лучше всего, безусловно, смотреть большой бугурт в динамике.
Вот это видео (№1) я снял сверху, и видно всё наглядно.
В ролике собраны два боя. Соперники неравные, быстрый разгром.
Первый сюжет в ролике: Франция - Россия, бой до последнего поваленного длится примерно 30 секунд. Русские намного сильней, никаких шансов.
Второй сюжет: Украина - Англия, здесь чуть больше - около 45 секунд. Тоже разница в классе подготовки велика, украинцы быстро давят сопротивление.
Интересно, что в чемпионате разрешено использовать только то наступательное и защитное вооружение, у которого есть аналоги, подтвержденные научно, в конкретной исторической эпохе. Единственное допущение - это т.н. гуманизация вооружения (по понятным причинам). Т.е. скругление острия и ударных углов любого древкового и клинкового оружия. Радиус скругления – приблизительно 10 мм. Иначе, если этого не делать, участники друг друга просто поубивают :) И ещё - ответственность за качество исполнения и надежность элементов вооружения возлагается на бойца, который его использует.
14. В жёлтом с флагами этого же цвета - маршалы (судьи) и гофмаршал (главный судья поединка).
В этом (8-м по счёту) чемпионате участвовало уже 32 команды из разных стран мира. Самая большая команда была у американцев (75). Самая маленькая - чилийцы (3). Русская команда тоже была большая, более 50 человек.
Табель о рангах в чемпионате такая: номер 1 - это сборная России. Её положение примерно такое же, как во времена СССР была в мировом хоккее команда Тихонова, "красная машина". Она доминирует почти во всех номинациях и собирает наивысшее количество наград. Вторые - украинцы. Играют роль "хоккейных чехов", возмутителей спокойствия лидеров :) Третьи по силе - поляки. Все остальные команды пока заметно ниже по подготовке и мастерству.
15. Причём сборные вполне могут выступать и под своими историческими флагами той эпохи. Вот, скажем, польский флаг. А французы выступают под королевскими лилиями, хотя на награждении всё равно играется национальный гимн и используется текущий национальный флаг.
16. Обзор у бойцов, конечно, почти никакой. Так что навык ориентирования должен быть хорошо выработан и впечатан в движения. Даже на слух надо отлично ориентироваться (звук по металлу).
17. Схватки часто весьма жёсткие, по применению оружия. И даже при том, что много мест запрещенных - но хватает и незапрещенных по кумполу :) Конечно, под латами аж 2 слоя "мягкой" защиты, которая смягчает удары - простёганная подкладка и текстиль.
18. Сражаться можно мечами, топорами, алебардой.
19. Вот ещё, бугуртный поединок 5:5.
20. Все соперники повалены, победа!
21. Надо сказать, что падение - это очень критично, быстро встать с 30-кг оснащением крайне сложно. Ещё ведь и движения ограничены. Как в скафандре.
22. Упавшие бойцы выбывают из боя.
23. Сражение на чемпионате идёт в полную силу. Повреждается оружие; у бойцов зачастую есть много вмятин в стальных латах. Но тем не менее, бывают и такие случаи, что увозят с поля на каталке. Добровольное выбытие из боя - поднятая кверху открытая ладонь. Правда, как мне сказали, травмы обычно не слишком серьёзные. Бывают, ребята и оглушаются от удара. Поэтому тут решающую роль играет устойчивость, выносливость - т.е. физическая подготовка.
24. Есть и такие травмы. Сильно вмазали по шлему, отдалось через подкладку, на голове - шишка.
Самая зрелищная и популярная часть чемпионата - это бугурты 21 на 21.
Они проводятся в заключительный день и собирают максимальное количество зрителей.
25. На фото - Украина против Соединённых Штатов. Остальные команды смотрят.
26. Класс команд не равен, и украинцы быстро уделывают американцев.
Но самой изюминкой Битвы Наций был большой бугурт России против Украины, который предсказуемо отнесли на самый конец.
27. Русская команда проходит перед началом боёв.
28. Украинцы перед началом первого боя (который они проиграли).
29. За несколько секунд до начала...
30. Схватка началась!
31. Бились по-серьёзному, на адреналине. Если схватки против слабых команд длились 30-50 секунд до полной победы, то тут - от 4 до 5 минут, причём победа присуждалась не за всех поваленных начисто на землю, а за прижатых к борту и заблокированных, так как силы были примерно равны и подготовка бойцов высокая. Т.е. командные силы завладеть полем боя и вытеснить есть, но повалить на землю не выходит. Такой бой труднее и иногда с сюрпризами, поскольку иногда заблокированные могут неожиданным приёмом вырваться, поменяв диспозицию.
Видео (№2) этого изматывающего поединка, Украина против России.
32. Любопытно, что рядом со мной сидели две девушки, говорившие на чистейшем русском языке. Когда я их спросил, откуда они, последовал ответ - "из Киева". "Так вы с украинской команды"? - "Да".
В большом бугурте 21:21 первый бой выиграли русские. Второй (который показан на видео) - украинцы, заблокировав к концу боя неповаленных противников. Третий они тоже выиграли, получив в этой дисциплине золотую медаль. Единственно, их победу несколько смазало нарушение - на поле боя по результатам фиксации финального видео их оказалось 22 вместо 21 по правилам. Но медаль им оставили - в ходе боя они боролись честно, по части прокола по численности претензия скорей к маршалам и судьям.
33. Команда России на финальном награждении.
34. Наши на послематчевой пресс-конференции.
Дмитрий Кунченко - боевой капитан сборной РФ, отвечает за подготовку, тактику на поле и сражается сам.
Игорь Демидов - менеджер сборной РФ и один из основателей движения ИСБ и HMB. Раньше сражался сам, пока моложе был.
За плечом Игоря - Дмитрий Тростин. Капитан сборной РФ. Занимается небоевыми вопросами сборной: состав, визы, перелеты, судейство и тд.
PS. Про болельщиков и политику, превентивно. А то мне в ФБ уже вопрос такой задавали.
Вообще, смешение политики и спорта в чемпионате запрещено. Тем не менее, болельщики от Украины на трибуне иногда выдавали СУГС. Как мне сказали, после украинского кризиса-2014 были разные инциденты - в 2015-м даже поднимали символику "Азова", что потом привело к дисциплинарному взысканию. Поэтому сейчас я такого уже не видел. Ну а русская сборная вела себя нейтрально и спокойно, без политических вывертов. Остальные - тоже.
И на десерт, инфографика медального зачёта первых трёх мест. Как видите, у Украины два золота - один из них как раз за большой бугурт, который я показал выше. У России - 11, в номинациях 5:5 и 1:1. Поляки - третьи.
* * *
В общем, спасибо за бескомпромиссные схватки и реально красивое зрелище!
Чемпионат однозначно получился. Так что я не пожалел, что здесь оказался.
Ещё, по теме:
Большой интересный репортаж Андрея Союстова, ФАН (там есть и интервью с игроками)
Journal information