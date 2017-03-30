Перископ из глубин Тихого океана (periskop) wrote,
Перископ из глубин Тихого океана
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Люкс-поезд Shiki-Shima (Япония)

Японцы делают не только футуристический плацкарт для мидл-класса, но решили попробовать себя и на поприще люкс-поездов для миллионеров.

Как пишет Japan Times, поезд Shiki-Shima ("Четыре сезона") ценой в ¥ 5 млрд., начнет коммерческую эксплуатацию в мае 2017-го. Состав в 10 вагонов рассчитан на 34 пассажира и включает в себя салон-столовую, апартаменты в двухэтажном габарите, кипарисовые ванны и хвостовой обзорный вагон. Продолжительность рейса - 2-4 дня. Цена билета от ¥ 320.000 (минимум) до ¥ 1.155.000 (самые дорогие) на человека.

Автор проекта - Кен Киёюки Окуяма (ранее он создавал дизайн Ferrari Enzo, Maserati Quattroporte, но сейчас переключился на ж/д проектирование).



2. Тестовая выкатка поезда из депо.


3. Поезд на высокой посадочной платформе.


4. Вход в вагон.


5. Использован полутораэтажный габарит. Вход с платформы выше, а ниже можно спуститься ещё на метр с небольшим. Обратите внимание на окна.


6. Ресторан.


7. Ресторан, другой вагон.


8. Бар.


9. Салон-вагон. Скорей всего, это не внутри вагона, а в каком-нибудь VIP lounge. Но фото было опубликовано в общей фотосессии с вагонами поезда.


10. Иллюстрация полной высоты вагона.


11. Нищебродское купе (самое дешёвое).


12. Купе высшего класса.


13. Нижний уровень для отдыха.


14. Кипарисовая ванна.


15. Обзорный вагон в начале поезда (совмещенный с кабиной машиниста).


Вот такой поезд получился. Совсем не похож на "Восточный экспресс".

Видео:



И ещё одно:



PS. В тему: дизайн премиум-вагонов Украины
Tags: Япония, ахтунг, железные дороги

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