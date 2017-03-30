Люкс-поезд Shiki-Shima (Япония)

Как пишет Japan Times, поезд Shiki-Shima ("Четыре сезона") ценой в ¥ 5 млрд., начнет коммерческую эксплуатацию в мае 2017-го. Состав в 10 вагонов рассчитан на 34 пассажира и включает в себя салон-столовую, апартаменты в двухэтажном габарите, кипарисовые ванны и хвостовой обзорный вагон. Продолжительность рейса - 2-4 дня. Цена билета от ¥ 320.000 (минимум) до ¥ 1.155.000 (самые дорогие) на человека.
Автор проекта - Кен Киёюки Окуяма (ранее он создавал дизайн Ferrari Enzo, Maserati Quattroporte, но сейчас переключился на ж/д проектирование).
2. Тестовая выкатка поезда из депо.
3. Поезд на высокой посадочной платформе.
4. Вход в вагон.
5. Использован полутораэтажный габарит. Вход с платформы выше, а ниже можно спуститься ещё на метр с небольшим. Обратите внимание на окна.
6. Ресторан.
7. Ресторан, другой вагон.
8. Бар.
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10. Иллюстрация полной высоты вагона.
11. Нищебродское купе (самое дешёвое).
12. Купе высшего класса.
13. Нижний уровень для отдыха.
14. Кипарисовая ванна.
15. Обзорный вагон в начале поезда (совмещенный с кабиной машиниста).
Вот такой поезд получился. Совсем не похож на "Восточный экспресс".
Видео:
И ещё одно:
PS. В тему: дизайн премиум-вагонов Украины
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