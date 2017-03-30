Люкс-поезд Shiki-Shima (Япония)

Японский плацкарт как он есть В ФБ японского посольства в России публикнули интересные фото японского плацкарта, радикально отличающегося по принципу размещения пассажиров от…

1987. Из Владивостока на Камчатку морем В конце сентября 1987 года и я успел пройти по Камчатской линии, за год до её ликвидации. Случилось это в мой первый большой советский отпуск, при…

Бенефис курилослильщиков и японская морковка Любопытный феномен случился на предыдущей неделе: в сети внезапно активизировалось бессчетное количество "курилослильщиков", спавших летаргическим…

70 лет Победы над милитаристской Японией Сегодня 70 лет со дня окончания Второй Мировой войны, а также победы над японскими милитаристами. По случаю этого знаменательного юбилея напоминаю…

70 лет началу атомной эры "Посеешь ветер - пожнёшь бурю" (с)